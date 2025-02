Bimba di 3 anni morta in ospedale, indagati 12 medici

Sono indagati 12 medici nell'inchiesta della Procura di Taranto sulla morte di una bambina di circa tre anni avvenuta la sera del 12 febbraio scorso.

La piccola era stata ricoverata all'ospedale Santissima Annunziata con diagnosi di ascesso faringeo il 27 gennaio, ma durante la degenza il quadro clinico era peggiorato tanto da rendere necessaria anche una consulenza all'ospedale Moscati.

Il 12 febbraio la bambina è andata in arresto cardiaco e a nulla sono valsi i tentativi di rianimazione. Il pm inquirente Francesco Ciardo ha aperto un fascicolo con le ipotesi di cooperazione in omicidio colposo e colpa medica. L'autopsia è stata fissata per mercoledì prossimo. Gli indagati potranno nominare loro consulenti.

La polizia aveva in precedenza acquisito le cartelle cliniche su disposizione del magistrato inquirente.





