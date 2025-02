Bif&st, La vita da grandi di Scarano chiude l'edizione 2025

Film di chiusura della sedicesima edizione del Bif&st - Bari international film&tv festival, diretto da Oscar Iarussi, sarà La vita da grandi, esordio alla regia di Greta Scarano. Il film è ispirato alla storia vera dei fratelli Margherita e Damiano Tercon e sarà presentato in anteprima al teatro Petruzzelli di Bari sabato 29 marzo, all'interno della sezione Rosso di sera. Presenti la regista e i protagonisti Matilda De Angelis e Yuri Tuci. L'arrivo nelle sale italiane è fissato per il 3 aprile, con la distribuzione di 01 Distribution.

Prodotto da Matteo Rovere, La vita da grandi è una produzione Groenlandia, Halong, con Rai cinema, in collaborazione con Netflix e con il sostegno della Regione Emilia-Romagna attraverso Emilia-Romagna Film commission e il supporto del Comune di Rimini. La sceneggiatura è firmata da Sofia Assirelli, Tieta Madia e Greta Scarano. Il montaggio è di Valeria Sapienza, la scenografia di Andrea Castorina, le musiche di Giuseppe Tranquillino Minerva, i costumi di Grazia Materia (a.s.c.), il trucco di Valentina Iannuccilli, le acconciature di Samankta Mura.



