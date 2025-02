Asl Brindisi, intervento salvavita al pancreas a paziente 38enne

Un intervento chirurgico di elevata complessità è stato eseguito d'urgenza su un uomo di 38 anni all'ospedale Perrino di Brindisi da Giuseppe Manca, direttore dell'unità operativa complessa di Chirurgia generale e dalla sua equipe. L'intervento di duodenocefalopancreasectomia (noto anche come intervento di Whipple, una complessa procedura chirurgica in cui vengono rimossi testa del pancreas, duodeno - la prima parte dell'intestino tenue - e colecisti) in urgenza, si legge in una nota dell'Asl Brindisi "rappresenta una procedura chirurgica di altissimo livello, riservata a pochi casi selezionati per via della sua elevata complessità, del rischio operatorio e dell'elevato tasso di mortalità associato".

Il paziente, con una storia clinica di pancreatite cronica esotossica, era già seguito da una struttura di alta specializzazione di Milano. L'intervento è stato eseguito senza complicanze post-operatorie: dopo sette giorni il paziente è stato dimesso. Secondo quanto riferito dall'Asl l'uomo inizialmente voleva recarsi a Milano, dove era già stato pianificato l'intervento. Nonostante il parere contrario dei medici di Brindisi, il paziente era convinto di poter affrontare lo spostamento e ha firmato le dimissioni. Allertati dallo stesso paziente, anche i sanitari che lo tenevano in cura a Milano hanno sconsigliato quel viaggio che avrebbe quasi certamente potuto causare la morte dell'uomo. "Questo caso - dichiara il direttore generale della Asl Brindisi, Maurizio De Nuccio - rappresenta un importante riconoscimento dell'eccellenza medica e chirurgica dell'ospedale Perrino.

L'intervento eseguito è la dimostrazione della professionalità e della capacità della sanità brindisina nel gestire anche situazioni estremamente critiche con successo, senza la necessità di ricorrere a trasferimenti in altre regioni".





