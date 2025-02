Tre sfilate per la 20esima edizione del carnevale di Polignano

Partirà il prossimo 23 febbraio la 20esima edizione del 'Carnevale di Meravigliosa Maschera Polignanese' che si terrà a Polignano a Mare. Il 2 ed il 4 marzo gli altri due appuntamenti in cartellone. Tra gli ospiti attesi il comico barese Daniele Condotta e il ballerino Mattia Zenzola, vincitore della ventiduesima edizione di Amici di Maria De Filippi. La manifestazione è patrocinata dal Comune di Polignano a Mare e Pugliapromozione #WeareinPuglia.

Domenica alle 15 il via ufficiale all'evento con la tradizionale sfilata dei carri di Carnevale da piazza Giovanni Paolo II. Accompagnata da musica e animazione per adulti e bambini, la sfilata proseguirà poi per via Martiri di Dogali e via Pompeo Sarnelli, per raggiungere così piazza Sant'Antonio.

Il secondo appuntamento è previsto invece per domenica 2 marzo: la sfilata si terrà in questo caso sia di mattina che di pomeriggio, dalle 10 alle 14 per poi riprendere dalle 15.30.

Alle 19 lo spettacolo del comico barese Daniele Condotta.

L'appuntamento conclusivo è invece in programma per martedì 4 marzo, con la consueta sfilata dei carri di Carnevale a partire dal pomeriggio. La festa, che celebra i 20 anni della manifestazione di 'Meravigliosa Maschera Polignanese', terminerà poi con l' evento che vedrà protagonisti Mattia Zenzola e la scuola di danza Nibe di Nico Benedetti. Dopo la vittoria di Amici di Maria De Filippi nel 2023, Mattia Zenzola porta la sua arte nel musical 'Mare Fuori'.



