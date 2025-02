Nuova spinta alla formazione agricola al Ciheam Bari

Migliorare il lavoro degli operatori dell'agricoltura, anche nell'ottica della sostenibilità, rafforzando l'offerta formativa del Ciheam Bari: ha questo obiettivo la recente donazione, da parte di Cnh (azienda del settore delle macchine e dei servizi per agricoltura e costruzioni) di un trattore New Holland al Centro internazionale di alti studi agronomici mediterranei. Il mezzo - con caricatore frontale e benna - sarà utilizzato nelle visite tecniche e nei corsi di formazione organizzati nel Campus Cosimo Lacirignola e avrà un ruolo chiave anche nelle esercitazioni in campo e nelle sperimentazioni, coinvolgendo gli studenti dei corsi del Ciheam Bari.

Il 21 febbraio si terrà un evento dimostrativo, nell'ambito di un corso di formazione destinato alle aziende agroalimentari del Congo. L'iniziativa, organizzata in collaborazione con Ita (Italian trade agency), rientra nel programma Lab Innova for Africa Luca Attanasio dell'Agenzia Ice, avviato nel 2019 per la formazione tecnico-manageriale. Ma l'utilizzo del nuovo mezzo sarà più ampio: oltre al corso dedicato alle aziende agroalimentari congolesi, il trattore sarà utilizzato anche nei programmi di formazione destinati alla Libia e ad altri Paesi coinvolti nelle iniziative del Ciheam Bari. L'obiettivo è infatti sostenere l'imprenditoria agricola e migliorare l'accesso ai servizi, favorendo, così, l'aumento della produttività e dell'innovazione.

Nel medio periodo, inoltre, il Ciheam Bari intende ampliare il numero di Paesi beneficiari di queste iniziative, coinvolgendo ulteriori realtà agricole grazie alla collaborazione con il settore privato italiano. L'obiettivo è rafforzare la sinergia tra formazione, tecnologia e cooperazione internazionale per promuovere un'agricoltura sostenibile e innovativa, in grado di rispondere alle sfide globali della sicurezza alimentare e della gestione delle risorse naturali.

Tra i corsi del Ciheam Bari interessati al progetto, il master in Gestione integrata delle colture ortofrutticole, Agricoltura biologica mediterranea, Gestione sostenibile dell'acqua e del territorio negli ecosistemi agricoli, il corso in Agroecosistemi sostenibili e resilienza e quello avanzato di specializzazione in Agricoltura di precisione per la Regione Mediterranea. Questi programmi formano esperti, provenienti da numerosi Paesi del Mediterraneo e dell'Africa, in agricoltura sostenibile, gestione dell'acqua e del suolo, nella lotta integrata ai parassiti e agricoltura di precisione.



