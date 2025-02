Crescono gli attacchi informatici in Italia, +18% nel 2024

Nel corso del 2024 in Italia sono stati registrati 1.927 attacchi informatici, il 18% in più rispetto all'anno precedente. Gli incidenti, cioè gli attacchi andati a buon fine, sono però diminuiti: 467 complessivamente, il 10% in meno rispetto al 2023 e il 63% in meno rispetto al 2022. Sono infine state 67 violazioni le della privacy. I dati, contenuti nel 'Threat intelligence report' pubblicato dall'osservatorio cybersecurity di Exprivia, evidenziano inoltre che gli hacker sono andati a segno il 24% delle volte (contro il 31% dell'anno prima) e che nel 30% degli attacchi riusciti è stata utilizzata l'intelligenza artificiale.

Secondo lo studio il settore più colpito è stato quello software-hardware con 760 casi, il doppio rispetto al 2023 e oltre il 30% del totale. Segue il settore finance (aziende finanziarie, istituti bancari e piattaforme di criptovalute) con 709 attacchi (meno 27% rispetto all'anno precedente). La pubblica amministrazione, con 221 casi, si conferma il terzo settore per il secondo anno consecutivo. Cresce inoltre la vulnerabilità del comparto retail (attività commerciali che forniscono beni e servizi ai consumatori, tramite negozi fisici o virtuali) passato da 183 attacchi nel 2023 a 218 nel 2024.

Quanto alla principale minaccia, consiste nel furto dei dati, come informazioni personali, finanziarie o proprietarie, che riguarda il 70% dei fenomeni registrati. A seguire ci sono il riscatto di denaro (oltre il 15% dei casi) e l'interruzione di servizio. Nel corso del 2024 sono inoltre stati registrati 1.181 casi di phishing e social engineering, così come 868 casi di attacchi malware.

Quanto alla diffusione geografica dei fenomeni, le regioni del Nord sono le più colpite. Ma se si considera il rapporto tra attacchi e popolazione, il centro e il Mezzogiorno risultano più esposti. Domenico Raguseo, direttore Cybersecurity di Exprivia evidenzia che "la riduzione degli incidenti dimostra l'efficacia delle misure adottate" e che "l'intelligenza artificiale, ormai sfruttata anche per scopi fraudolenti, rappresenta un'arma a doppio taglio".



