Caravona contro precariato a Taranto, 'no a lavoratori fantasma'

"Oggi a Taranto è una tappa importante di questo tour che la Uil ha messo in piedi da qualche settimana e che girerà tutta l'Italia. E stata scelta Taranto per le difficoltà che ci sono sul lavoro in questo momento in questa realtà. Noi vogliamo affrontare il tema del lavoro. Stiamo chiedendo al governo di rimettere al centro delle politiche nazionali la questione del lavoro, un lavoro dignitoso, un lavoro retribuito nel modo giusto, un lavoro soprattutto in sicurezza". Lo ha detto Emanuele Ronzoni, segretario organizzativo Uil nazionale, aprendo a Taranto la due giorni dell'evento "No ai lavoratori fantasma", carovana che fa tappa sulla Rotonda del Lungomare.

"A febbraio - ha aggiunto - abbiamo già superato il numero di morti dell'anno scorso, questo è un allarme che parte da questa piazza affinchè il governo intervenga subito. Poi c'è la questione del precariato. L'80% dei contratti avviati è a tempo determinato, vuol dire persone che hanno contratti a un anno, sei mesi, un mese, una settimana, un giorno. Noi li chiamiamo fantasmi perchè queste persone purtroppo, non avendo certezze, non avendo garanzie, non possono programmare il futuro e la loro vita. Noi per queste persone chiediamo che il governo intervenga attraverso delle politiche serie.".

Ronzoni ha citato "l'esempio della Spagna, dove c'è stato un accordo tra sindacati, Confindustria e governo per evitare che vengano sottoscritti contratti a tempo determinato. Lì funziona.

Perchè non dovrebbe funzionare in Italia?".

Il segretario regionale della Uil, Gianni Ricci, ha ricordato che "in Puglia solo il 7,6% dei contratti attivati nel 2024 è a tempo indeterminato e sono oltre 200mila i lavoratori in nero, generando un'economia sommersa pari a 4,5 miliardi di euro.

L'occupazione in Puglia è al 50,7%, con Taranto al minimo regionale, cioè il 43,2%. Vogliamo accendere i riflettori su questo dramma e proporre soluzioni".



