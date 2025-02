Calcio: Lecce; Giampaolo, l'Udinese squadra fisica con qualità

Proseguire il trend positivo e continuare a mettere fieno in cascina in questa lunga e difficile volata salvezza. Il Lecce di Marco Giampaolo, reduce da tre risultati positivi di fila, prova ad allungare la serie nella sfida interna di domani sera contro l'Udinese.

L'allenatore giallorosso inquadra così la partita contro i friulani: "L'Udinese ci ha abituati a questo modo di fare calcio - esordisce il tecnico nella conferenza della vigilia -. Lavora molto sullo scouting, poi ci sono stagioni in cui riescono ad arricchire il valore della squadra con individualità importanti.

Sono una squadra fisica, ma dispongono anche di giocatori di qualità, e non rinunciano a giocare. Hanno realizzato nove reti su palla inattiva, ed è come avere un attaccante in più in squadra: e sotto questo aspetto noi siamo carenti. Sono reduci da un gran momento di forma, quindi mi aspetto un match difficile".

Una gara spigolosa che richiede una preparazione particolare.

Ma su questo aspetto Giampaolo precisa: "Il fatto che le partite siano difficili è scontato - prosegue il tecnico -. La difficoltà è che in questo campionato ogni volta è necessario preparare partite diverse. Gli avversari cambiano nel modo di giocare e nell'atteggiamento, la preparazione non ricalca mai lo stesso standard in quanto cambiano le situazioni. E' una gara già complicata di per sé, non temo qualcosa in particolare ma l'impegno è difficile. Più che sull'avversario dobbiamo concentrarci sulla nostra prestazione".

L'auspicio è quello di poter incrementare il bottino casalingo, forse al momento un po' avaro di soddisfazioni: "Se ci fossimo fermati a guardare il calendario del girone di ritorno in molti erano preoccupati - chiarisce il tecnico -, nelle ultime due gare casalinghe abbiamo giocato contro squadre di vertice. Spesso si dice che a casa si deve vincere, ma questa è solo teoria. Bisogna pensare a giocare e vincere, io non presto attenzione agli aspetti relativi a dove giochiamo e contro chi. Quello che conta è dare il massimo e non dare mai nulla per scontato".



