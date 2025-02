A Bari restyling per tre strade, approvato progetto da 5 milioni

Diventeranno nuovi spazi urbani destinati alla socialità tre strade del centro di Bari: via Argiro, via Putignani e via Calefati. Per queste aree del centro il Comune ha approvato il progetto definitivo per un valore di quasi 5 milioni di euro. L'intervento, spiega l'amministrazione in una nota, prevede la riqualificazione di via Argiro e la risistemazione di parte di via Putignani e Calefati, sulla base della volontà di valorizzare le strade trasformandole in nuovi spazi urbani destinati alla socialità. L'area che sarà interessata dal cantiere occupa una superficie complessiva di circa 14mila metri quadri, costituita prevalentemente da marciapiedi pedonali, realizzati quasi sempre in marmette di cemento, e da strade carrabili asfaltate con bitume e tappetino, eccetto via Argiro che nella sezione centrale presenta un asfalto stampato.

"La nuova via Argiro - spiega l'assessore comunale alla Cura del territorio, Domenico Scaramuzzi - sarà una strada più accogliente e funzionale di quella attuale. Quella che stiamo per realizzare sarà una sorta di rambla, completamente riqualificata e moderna, sulla scia di quanto realizzato in via Sparano". "Ovviamente - aggiunge - saranno piantumate nuove alberature non per una scelta progettuale, ma per la volontà condivisa tra amministrazione, progettista e Soprintendenza, proprio per mitigare gli effetti del cambiamento climatico e dell'inquinamento ambientale".

Le pavimentazioni storiche originarie, in pietra lavica del Vesuvio, saranno tutte "oggetto di conservazione e catalogazione - conclude il Comune - tramite assistenza di un archeologo, anche in forma di porzioni, attraverso la rimozione e il ricollocamento nell'esatto punto del rinvenimento, dopo un trattamento di pulitura e revisione dei giunti e di regolarizzazione del sottofondo".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA