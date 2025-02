UniBa, esperto intelligenza artificiale tra lavori più richiesti

Tra i 25 profili che saranno maggiormente richiesti dal mondo del lavoro nei prossimi anni in Puglia ci sono quelli in ambito Steam (tra cui scienze, tecnologia e ingegneria), in particolar modo quelli che hanno a che fare con le tecnologie digitali, l'intelligenza artificiale, la cyber security, il mondo della sostenibilità, l'innovazione di prodotto e di processo, e l'internazionalizzazione. Ci sono poi anche i profili che riguardano l'ambito formativo ed educativo, come il progettista della formazione; e anche tutta la parte riguardante esperti in gare d'appalto.

I profili sono emersi da un confronto con le imprese locali che ha dato vita al report sulle competenze professionali più richiesta in Puglia, 'Career Compass: dalla Formazione al Lavoro'. La ricerca è stata condotta da UniBa in collaborazione con Ey e Accenture, nell'ambito del progetto Patto territoriale-Sistema universitario pugliese, promosso dall'Università di Bari in partnership con gli altri quattro atenei pugliesi.

Nel corso della presentazione, questa mattina nell'aula magna dell'ateneo, il rettore di UniBa, Stefano Bronzini, ha evidenziato l'esigenza di "accorciare le distanza con le imprese e lavorare insieme come sistema universitario pugliese.

Le modalità con cui si troveranno i profili - ha sottolineato - sono date sia dalle richieste delle imprese di modificare i propri sistemi di organizzazione interna sia da quelle che provengono dal mercato". "Una cosa è certa - per Bronzini - il futuro è dato dalla connessione fra ricerca e formazione: c'è un grande mercato che si può aprire a figure nuove e innovative.

Penso all'aerospazio che è un problema anche giuridico in questo momento, ma anche ad altre attività tra cui il turismo che va anche finalizzato ad altre possibilità". "Quindi - ha concluso - come università siamo insieme alle imprese per aprire nuove caselle possibili del mercato del lavoro".



