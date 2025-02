Rettore UniBa, 'favorire internazionalizzazione ateneo'

"UniBa, come ateneo generalista, offre percorsi che si intrecciano con gli ambiti di conoscenza più diversi e che soddisfano ampiamente le competenze richieste dal mercato del lavoro. Adesso bisogna migliorare anche la qualità dei processi di insegnamento e apprendimento, aumentare l'attrattività dell'ateneo come polo di formazione e ricerca avanzata per favorire una maggiore internazionalizzazione. Il percorso formativo in università potrà essere maggiormente finalizzato al mercato del lavoro, modulando le offerte formative e sperimentando nuove opportunità del sapere e dell'innovazione che caratterizzano la modernità". Lo ha detto il rettore dell'Università di Bari, Stefano Bronzini, nel corso della presentazione del report sui profili professionali più richiesti dal mercato del lavoro globale, con un focus sulla Puglia, in collaborazione con Ernst & young (Ey) e Accenture.

Tra le professioni più richieste a livello nazionale e locale, emergono figure come lo sviluppatore software, il project manager, l'ingegnere meccanico, il consulente aziendale e il digital media specialist. Le specifiche esigenze territoriali hanno fatto emergere figure come l'esperto in Intelligenza artificiale e l'innovation manager. Tra i 25 profili emersi a livello locale 17 si distinguono per un trend emergente o comunque stabile: agronomo, esperto in Intelligenza artificiale, specialista dell'automazione, cybersecurity expert, data scientist, functional analyst, innovation manager. La ricerca mette quindi in luce un'alta domanda di competenze nel settore Itc, finance e nell'ambito della sostenibilità e segnala una crescita costante dei profili legati alla digitalizzazione e alla cybersecurity. Non mancano tuttavia profili connessi all'area umanistica come l'esperto in relazioni pubbliche e in comunicazione d'impresa, l'insegnante, lo psicologo, l'organizzatore di eventi e l'hotel manager. Chiara Ferretti, partner di Ey, evidenzia che "il mercato del lavoro sta affrontando sfide nel reclutamento di personale qualificato e questo disallineamento potrebbe peggiorare, rendendo urgente un adeguamento dell'offerta formativa. In questo contesto di profonda trasformazione, impattato dall'Ai e dai processi di innovazione, le competenze tecniche e funzionali dovranno essere integrate con le soft skills, che per l'80% delle organizzazioni pugliesi intervistate emergono come un fattore rilevante per garantire competitività e resilienza".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA