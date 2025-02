Petruzzelli, torna l'opera con 'Manon Lascaut' di Puccini

La stagione d'opera e di balletto del teatro Petruzzelli di Bari torna con il secondo appuntamento del cartellone 2025: 'Manon Lescaut' di Giacomo Puccini per la regia di Massimo Gasparon, che è anche autore delle scene, del disegno luci e dei costumi ispirati al film 'Marie Antoinette' di Sofia Coppola. Gli spettacoli sono in programma venerdì 28 febbraio (20.30), sabato primo marzo (18), domenica 2 marzo (18), martedì 4 marzo (20.30), mercoledì 5 marzo (20.30) e giovedì 6 marzo (18). Il prossimo 21 febbraio, alle 19, nel foyer del politeama è in programma la conversazione sull'opera a cura di Carla Moreni, critico musicale de 'Il Sole 24 Ore' (ingresso libero fino a esaurimento posti).

Lo spettacolo, spiega la fondazione lirico-sinfonica, è un allestimento scenico del Festival Puccini di Torre del Lago (Lucca), in coproduzione con Fondazione Teatro Regio di Parma, Teatro nazionale dell'opera di Bucarest e Fondazione Teatro Petruzzelli. A condurre l'orchestra del teatro Petruzzelli sarà Francesco Ciluffo, maestro del coro è Marco Medved. Il disegno luci è di Andrea Borelli, maestro d'armi è Renzo Musumeci Greco, le coreografie di Gheorghe Iancu saranno riprese da Letiziana Giuliani. Nei ruoli principali ci sono Marigona Qerkezi (Manon Lescaut), Ric Furman (Renato Des Grieux) e Biagio Pizzuti (Lescaut).



