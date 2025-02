Esperti a confronto a Bari su gestione pazienti oncologici

Garantire una sanità più efficiente, lavorando insieme: ospedale e territorio e i principali interpreti, ovvero medici ospedalieri - chirurghi ma non solo - medici di medicina generale e specialisti territoriali. E' questo l'obiettivo del congresso "L'Ospedale incontra il territorio - Gestione multidisciplinare e laparoscopica dell'urgenza chirurgica: dal territorio all'ospedale" in programma sabato 22 febbraio nell'auditorium dell'ospedale San Paolo di Bari (dalla ore 9 alle 14). Almeno 170 iscritti ed un totale di circa 230 presenze, compresi relatori ed esperti. A presiedere il congresso Massimo Buonfantino, direttore dell'unità operativa di Chirurgia generale del San Paolo, e Angela Pezzolla, presidentessa onoraria.

La giornata, giunta alla sua terza edizione, ha lo scopo di integrare sempre di più l'attività ospedaliera con quella dei medici di base e dei medici specialisti dei distretti socio sanitari, accorciando le distanze e favorendo ogni possibile sinergia che tenga al centro il paziente.

Previsto l'intervento di istituzioni e professionisti che affronteranno i diversi temi in agenda. Primo fra tutti, le urgenze ospedaliere, declinate nei diversi ambiti, per tipologie di intervento (patologia tiroidea, chirurgia toracica, alto e basso tratto gastrointestinale, chirurgia epatica, bilio-pancreatica e di parete) e all'interno dell'organizzazione del Dipartimento di Area Chirurgica dell'Asl di Bari, di cui è direttore Michele Simone.



