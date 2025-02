A Bari zone a vigilanza rafforzata, 'rimuovere insicurezza'

A partire da lunedì 24 febbraio, a Bari, verranno istituite delle zone a vigilanza rafforzata in piazza Moro, piazza Umberto e piazza Redentore, nel quartiere Libertà, fino alla zona della ex Manifattura tabacchi. Il provvedimento, comunicato oggi dalla prefettura al termine del comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica, durerà inizialmente per 30 giorni e prevede l'allontanamento da quelle aree di persone con particolari precedenti o in atteggiamenti molesti in determinate fasce orarie.

"Si tratta di un provvedimento impegnativo e importante - ha detto il prefetto di Bari, Francesco Russo - con il quale abbiamo accolto le richieste di sicurezza dei cittadini.

L'obiettivo è estenderlo a scacchiera in altre zone della città che presentano particolari problemi legati alla gestione dell'ordine e della sicurezza pubblica".

In piazza Redentore il provvedimento riguarderà la fascia oraria dalle 19 all'1. "È un provvedimento condiviso da istituzioni tutti per tentare di rimuovere la percezione di insicurezza in determinate zone della città", ha commentato il sindaco di Bari, Vito Leccese. "Sono contento sia stata individuata una zona decentrata rispetto alle piazze normalmente attenzionate. La zona (di piazza Redentore, ndr) negli ultimi mesi ha vissuto episodi di particolare allarme sociale". "I pochi mercatari rimasti - ha concluso Leccese - subiscono furti e danneggiamenti e proprio ieri sera mi hanno invitato a sospendere le attività. Ma non ce lo possiamo permettere, perché la risposta dello Stato deve essere forte".



