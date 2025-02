Tumori, ricercatori UniBa scoprono come proliferano le cellule

Le cellule tumorali del mieloma multiplo, nel loro naturale microambiente povero di ossigeno e nutrienti, riescono a sopravvivere e proliferare con un particolare meccanismo. A questa conclusione è giunto uno studio sperimentale condotto all'università Aldo Moro di Bari e pubblicato sulla rivista 'Blood cancer journal' del gruppo 'Nature'. La ricerca, spiega UniBa in una nota, è frutto della collaborazione tra il dipartimento di Bioscienze, biotecnologie e ambiente e quello di Medicina di precisione e rigenerativa e Area jonica dell'ateneo barese.

I ricercatori hanno dimostrato che queste cellule tumorali riescono a proliferare "trasferendo alle cellule stromali del midollo osseo mitocondri non più funzionali per essere degradati. Questo processo, noto come transmitofagia, è supportato da una fitta rete di connessioni intercellulari chiamate Tunneling nanotubes". La scoperta, prosegue UniBa, "offre una nuova chiave interpretativa dei meccanismi cellulari e molecolari che regolano la progressione del mieloma multiplo, gettando le basi per lo sviluppo di strategie terapeutiche innovative, mirate a colpire la capacità delle cellule maligne di sfruttare il microambiente midollare per la propria sopravvivenza".

La realizzazione del progetto è stata possibile grazie a finanziamenti sinergici su progettualità integrative, tra cui il National center for gene therapy and drugs based on Rna technology, il fondo per il Programma nazionale di ricerca e progetti di rilevante interesse nazionale e il grant della Società italiana di medicina interna.



