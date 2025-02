Musica in due ospedali pugliesi per campagna M'illumino di meno

Due ospedali pugliesi hanno aderito all'edizione 2025 di 'M'illumino di meno - Giornata del risparmio energetico e degli stili di vita sostenibili', promossa da Caterpillar e Rai Radio2 fino al prossimo 21 febbraio. L'ospedale San Paolo di Bari ha ospitato un concerto a lume di candela organizzato da Asl Bari in collaborazione con SpGreen e Meit srl. Protagonisti due artisti pugliesi: Guido Di Leone alla chitarra e Aldo Di Caterino al flauto traverso. I due musicisti, spiega Asl Bari, si sono esibiti in un repertorio di standard jazz, regalando un momento di benessere e serenità a pazienti, operatori sanitari e visitatori.

Il secondo appuntamento si è tenuto nell'ospedale della Murgia Fabio Perinei di Altamura (Bari): l'area adiacente il poliambulatorio si è trasformata in un palcoscenico che ha ospitato il concerto acustico di Guido Di Leone, sempre alla chitarra, accompagnato dalla voce di Francesca Leone in un repertorio jazz internazionale in stile bossa nova. L'evento ha visto il coinvolgimento degli alunni del liceo scientifico Federico II di Svevia di Altamura ed è stato realizzato in collaborazione con PGreen e il socio esecutore Lm Impianti. "La Asl di Bari è da sempre attenta al tema del risparmio energetico - ha detto il direttore generale, Luigi Fruscio - tanto che nel 2024, nonostante l'aumento dei consumi di energia elettrica richiesti per il buon funzionamento di ospedali e ambulatori territoriali, l'azienda è riuscita a risparmiare sui costi quasi per un milione di euro".



