Cinema: i tre colori di Kieślowski nei cineporti di Puglia

Cinema Addiction, il ciclo di proiezioni a cura di Apulia Film Commission, propone la visione della Trilogia dei colori del regista polacco Krzysztof Kieślowski, considerata uno dei punti più alti del cinema europeo degli Anni '90. Ad inaugurare questo ciclo sarà Film Blu, in programma giovedì 20 febbraio alle 20.30 (ingresso libero fino ad esaurimento posti), in contemporanea nei Cineporti di Bari, Lecce e Taranto (Spazioporto) e Laltrocinema Cicolella di Foggia (in collaborazione con il Comune di Foggia).

Giovedì 27 febbraio alle 20.30 sarà la volta di Film Bianco (solo a Taranto la proiezione si terrà domenica 2 marzo) e giovedì 6 marzo, stesso orario, di Film Rosso. I tre film che compongono la Trilogia dei colori, sono una serie di film di Kieślowski girati tra il 1993 e il 1994 e "sono considerati - è detto in una nota di Apulia Film Commission - come un unico straordinario capolavoro, con i destini dei protagonisti che si intrecciano e si attraggono, come accadeva già nei film del Decalogo. Ispirata ai colori della bandiera francese, la Trilogia dei colori è un'opera trascendente, luminosa, gioiosa: è uno dei vertici del cinema degli ultimi 40 anni".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA