A Taranto terza tappa carovana Uil 'No ai lavoratori fantasma'

Far emergere l'invisibile, dare voce ai lavoratori precari e al fenomeno del lavoro sommerso: è questo l'obiettivo della carovana della Uil "No ai lavoratori fantasma", che giovedì 20 e venerdì 21 febbraio farà tappa a Taranto sulla Rotonda del Lungomare. I dettagli dell'iniziativa sono stati illustrati nella sede della Uil di Taranto da Gianni Ricci, segretario generale Uil Puglia, e Stefano Frontini, segretario organizzativo della Uil regionale. Sono previsti dibattiti con i vertici dell'organizzazione nazionale e autorità cittadine e testimonianze di lavoratori precari.

"La situazione in Puglia - ha spiegato Ricci - desta preoccupazione: solo il 7,6% dei contratti attivati lo scorso anno era a tempo indeterminato, mentre oltre l'80% riguardava assunzioni a termine. Un quarto di questi ha avuto una durata tra uno e tre mesi, mentre uno su cinque si è concluso in meno di 30 giorni". La scelta "della segreteria regionale, di concerto - ha aggiunto - con quella nazionale, è ricaduta su Taranto perchè questa è la provincia che soffre più di tutte in Puglia. Taranto è la città dove la precarizzazione del lavoro la fa da padrona ed è l'emblema di una situazione generalizzata dove ci raccontano che c'è una crescita".

Giovedì dalle 10 alle 11.30 l'incontro "La carovana contro il precariato" (aprirà Emanuele Ronzoni, segretario organizzativo Uil nazionale) e dalle 11.30 alle 13.30 "Transizione industriale e giustizia sociale" (parteciperanno il segretario nazionale Uilm Rocco Palombella e l'assessore regionale Alessandro Lenoci), dalle 16 alle 18 "Tra mare, città e cantieri", dalle 18.30 alle 20.30 "Lavoro precario, diritti incerti: il ruolo dei partronati e Caf nella tutela dei lavoratori".

Venerdì dalle 10 alle 12 "Provvisori ma essenziali: il ruolo delle Rsu", dalle 12.30 alle 14 "Precari di Stato: il paradosso del lavoro instabile nel pubblico impiego (con il governatore pugliese Michele Emiliano, l'ex ministro della Sanità Roberto Speranza e il segretario confederale Uil Santo Biondo)



