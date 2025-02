Tiktoker tarantino lancia format per riscoprire antiche ricette

Angelo Fedele, conosciuto come tiktoker con il nome "Il mago del biscotto" e primo titolare di una Iad (impresa alimentare domestica) in provincia di Taranto, ha deciso di lanciare un format completamente gratuito, a cui chiunque potrà iscriversi per realizzare nella propria cucina, in sua compagnia, un dolce o un salato tipico della nostra tradizione pugliese.

Le iscrizioni sono già numerose. Di queste ne saranno scelte cinque e Angelo Fedele si recherà di volta in volta in casa dei concorrenti scelti, per preparare con loro una pietanza a loro scelta. Ogni casa diventerà il set per una puntata del format che sarà poi pubblicata sui canali social de "Il Mago del biscotto".

"Quando ho deciso di intraprendere la strada della impresa alimentare domestica- racconta Angelo in una nota - l'ho fatto perché mi sentivo forte del tesoro che mi ha lasciato mia nonna che, per anni, con mio nonno, ha gestito il più antico panificio di Statte. Mi ha trasmesso l'amore per la pasticceria e per la panificazione, svelandomi segreti e ricette". Per questo "credo - conclude - che ognuno di noi debba coltivare e tramandare le nostre tradizioni culinarie, evitando di comprare dolci industriali. Pensiamo alle zeppole di San Giuseppe, ai taralli col pepe o le chiacchiere. Perché acquistarle già pronte quando possiamo realizzarle con le nostre mani e gustarle il doppio?".





Riproduzione riservata © Copyright ANSA