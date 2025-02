Petruzzelli, Savall dirige Orchestra Les Concerts des Nations

Martedì 18 febbraio alle 20.30 appuntamento di grande prestigio per la Stagione Concertistica al Teatro Petruzzelli: l'Orchestra Les Concerts des Nations, diretta da Jordi Savall proporrà un programma dedicato a la Sinfonia n. 3, in Mi bemolle maggiore, op. 55 "Eroica" di Ludwig van Beethoven e la Sinfonia n. 5, in do minore, op. 67 di Ludwig van Beethoven.

Jordi Savall è una delle personalità musicali più polivalenti della sua generazione. Da oltre cinquant'anni fa conoscere al mondo meraviglie musicali rimaste nell'oscurità dell'indifferenza e dell'oblio. Dedito alla ricerca di queste musiche antiche, le legge e le interpreta con la sua viola da gamba o in veste di direttore. Le sue attività come concertista, pedagogo, ricercatore e creatore di nuovi progetti, sia musicali che culturali, ne fanno uno dei principali artefici del fenomeno di rivalorizzazione della musica storica. È fondatore, insieme con Montserrat Figueras, dei gruppi musicali Hespèrion XXI (1974), La Capella Reial de Catalunya (1987) e Le Concert des Nations (1989), con i quali esplora e crea un universo di emozioni e bellezza, offrendolo al mondo e a milioni di amanti della musica. Con la sua fondamentale partecipazione al film di Alain Corneau Tutte le mattine del mondo (vincitore del Premio César per la migliore colonna sonora), la sua intensa attività di concertista (circa 140 concerti all'anno), la sua discografia (6 incisioni all'anno) e la creazione nel 1998, con Montserrat Figueras, di una propria casa discografica, Alia Vox, Jordi Savall dimostra che la musica antica non è necessariamente elitaria, ma interessa invece un grande pubblico di tutte le età, sempre più numeroso e vario.



