Visita a Bari del Metropolita di Volokolamsk

Una visita per ribadire l'importanza del dialogo. Un incontro privato utile a sottolineare la presenza di "rapporti ecclesiali da sempre vivi tra le comunità" ed "esprimere il comune desiderio di pace, continuando a pregare per chi soffre". È stato il senso dell'arrivo a Bari di sua eminenza Antonij, Metropolita di Volokolamsk e presidente del dipartimento per le Relazioni ecclesiastiche esterne del Patriarcato di Mosca che questa mattina ha pregato sulla tomba di San Nicola "nel solco del profondo legame spirituale tra il Patriarcato di Mosca e la città di Bari", si legge in una nota dell'arcidiocesi di Bari - Bitonto.

Il Metropolita ha presieduto una solenne divina liturgia nella cripta della basilica di San Nicola ed è stato ricevuto dall'arcivescovo di Bari-Bitonto, monsignor Giuseppe Satriano.

Il pellegrinaggio del Metropolita non solo si "inserisce nel percorso di preghiera e dialogo ecumenico che vede Bari come crocevia tra la tradizione cristiana d'Oriente e d'Occidente" ma ha anche "offerto l'opportunità di un confronto sereno".



