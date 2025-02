Scacco alla banda dei furti, tra le vittime calciatore del Bari

Ci sono anche un calciatore del Bari e un imprenditore tessile barese tra le vittime della banda dedita ai furti di carte di credito e di danaro smantellata stamani dai carabinieri tra Bari e Foggia con undici arresti, alcuni dei quali notificati in carcere.

Secondo l'accusa gli indagati, con veri e propri turni di lavoro quotidiani, presidiavano i parcheggi dei principali centri commerciali e le strade vicine al porto di Bari e, dopo aver individuato gli automobilisti da colpire, passavano all'azione rubando dall'abitacolo soldi, carte di credito e oggetti di valore, approfittando dell'assenza del proprietario oppure provocando la distrazione di quest'ultimo attraverso la foratura di uno degli pneumatici, in modo da costringere la vittima a fermarsi e a scendere dal veicolo. Subito dopo i furti, prelevavano dagli Atm i contanti utilizzando le carte rubate. In particolare l'imprenditore tessile, dopo essere stato derubato di un mazzo di chiavi lasciato nella propria auto parcheggiata nei pressi di un centro commerciale, è stato pedinato dai ladri per alcuni giorni al fine di individuare il luogo di residenza nel quale compiere il furto, evitato solo grazie all'attività d'indagine dei Carabinieri. L'inchiesta avrebbe accertato le responsabilità degli indagati su 19 episodi criminosi. Il calciatore del Bari vittima del furto è il centrocampista Mattia Maita, al quale furono rubati effetti personali dalla sua Mercedes Gle parcheggiata nel centro commerciale Santa Caterina di Bari. Il furto risale al 24 maggio 2023 ed è attribuito a due indagati che ruppero il cristallo posteriore dell'autovettura e si impossessarono degli oggetti personali dell'atleta.

Riproduzione riservata © Copyright ANSA