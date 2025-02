Calcio: pari interno del Bari nel recupero con la Cremonese

Il Bari ha raggiunto nel recupero la Cremonese, siglando la rete dell'1-1 con una autogol di Bianchetti (ha deviato nella porta lombarda un cross di Dorval al 48'st): il pareggio finale, davanti a 12mila spettatori, con una appendice di polemiche e tensioni in campo dopo il 90', e' la cifra dell'equilibrio tra due formazioni che hanno affrontato con la giusta intensità uno scontro diretto nella zona play off.

La gara è stata vibrante, con molte occasioni per entrambe le squadre: nella prima frazione la Cremonese è stata più propositiva con le occasioni di Collocolo, Nasti, Azzi e Vázquez, a cui ha risposto solo Lasagna.

Nella ripresa c'e' stato un Bari che ha avanzato il baricentro sfiorando il vantaggio con Benali a cui poco dopo a risposto De Luca. Il vantaggio degli ospiti è arrivato con una mezza girata spettacolare di Valoti su assist di Johnsen (azione partita da un rinvio incerto di Radunovic). Nel recupero il pari dei pugliesi, con un affondo in area di Dorval, dal cui cross è arrivato l'autogol di Bianchetti.



