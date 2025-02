Bimba di 3 anni muore in ospedale, aperta una inchiesta

La procura di Taranto ha aperto un'inchiesta sul decesso di una bambina di circa 3 anni, morta il 12 febbraio scorso all'ospedale Santissima Annunziata dove si trovava ricoverata dal 27 gennaio per un problema alle tonsille.

La notizia, anticipata dalla Gazzetta del Mezzogiorno, viene confermata dall'Asl. Il pubblico ministero Francesco Ciardo ha acquisito le cartelle cliniche e ora sta valutando se disporre l'autopsia.

La piccola aveva un forte mal di gola ed era stata accompagnata per accertamenti al pronto soccorso. Poi la decisione del ricovero in pediatria. Nel corso della sua degenza il quadro clinico sarebbe precipitato, fino al 12 febbraio scorso quando la bambina è andata in arresto cardiaco.

L'inchiesta dovrà verificare eventuali colpe mediche. L'azienda sanitaria, come da protocollo, ha avviato una indagine interna ed è in attesa delle determinazioni del pm inquirente.



