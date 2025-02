Ricercatore UniBa vince borsa Curie per datazioni archeologiche

Migliorare il modo in cui gli archeologi stabiliscono le date di determinati eventi storici, sviluppando nuovi strumenti matematici per rendere questo tipo di datazione più preciso e affidabile. E' l'obiettivo del progetto 'Advancing bayesian methods for typo-chronologically dated archaeological datasets' (BtChron), nell'ambito del quale un ricercatore dell'università Aldo Moro di Bari ha ottenuto una delle prestigiose borse di studio Msca-Pf actions Marie Skłodowska-Curie. A ottenerla è stato Roberto Ragno, ex dottorando in Patrimoni archeologici, storici architettonici e paesaggistici mediterranei, ora assegnista di ricerca UniBa del progetto 'Changes'.

Il progetto, spiega l'ateneo barese in una nota, si svolgerà all'università di Cambridge, nel Regno Unito, concentrandosi "sul metodo più comune di datazione in archeologia: le cronotipologie ceramiche (la datazione basata sui cambiamenti nello stile e nella produzione dei vasi nel tempo)".

Negli ultimi anni, ricorda UniBa, sono stati fatti molti progressi per migliorare altri metodi di datazione, come quello del radiocarbonio, mentre "le datazioni basate sulla ceramica (fondamentali soprattutto per il periodo classico e post-classico) non hanno ricevuto la stessa attenzione".

Per testare i nuovi metodi, il progetto analizzerà casi studio dall'Europa occidentale durante il periodo romano. Solo una cronologia più precisa, conclude UniBa, "permetterà di stabilire se i cambiamenti osservati nelle pratiche di allevamento siano effettivamente collegabili all'espansione dell'impero o se siano invece il risultato di altri fenomeni storici, poiché una maggiore accuratezza nelle cronologie è fondamentale per comprendere le cause e le dinamiche dei processi storici".



