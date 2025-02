Rettore PoliBa, 'insegnare imprenditorialità in lauree Stem'

"Imprenditori non si nasce, è un percorso che si costruisce attraverso le competenze. Per questo ho detto anche al ministro che un corso in imprenditorialità dovrebbe essere reso obbligatorio in tutti i percorsi Stem a livello nazionale. Non capire come trasformare la tecnologia in impresa è un limite dei nostri laureati". Lo ha detto il rettore del Politecnico di Bari, Francesco Cupertino, nel corso di un'intervista concessa al direttore di Sky Tg24, Giuseppe De Bellis, per la rubrica del PoliBa 'Landmarks, orientarsi nel cambiamento'. Cupertino ha tracciato un bilancio dei suoi cinque anni da rettore, immaginando anche il Politecnico nei prossimi 25 anni.

"L'emozione più bella per un docente - ha detto - è guardare negli occhi uno studente e assistere al momento in cui ha capito qualcosa, perché è stato aiutato a fare un ragionamento e gli si è aperto un mondo". Quanto all'attuale sistema formativo, ha spiegato che "pensare che un sistema scolastico rigido possa andare bene per tutti è un'idea superata, non funziona. Dobbiamo destrutturare senza demolire. Abbiamo tanta qualità nel sistema della formazione che non va persa, ma vanno cercate anche opportunità diverse. E' un percorso che va cominciato dalla scuola, ma deve coinvolgere anche l'università".

Cupertino ha ricordato che il Politecnico di Bari "è l'università italiana con il più alto tasso di occupazione", un obiettivo raggiunto "migliorando l'interazione con il territorio, diventato un polo di attrazione di livello internazionale". Ma nel prossimo futuro, ha precisato, occorre "lavorare sulla qualità dei luoghi di studio e di aggregazione, sulle residenze universitarie, sulle infrastrutture sportive e sul legame con le aziende". Per questo, ha concluso, il PoliBa sta "lavorando a un nuovo campus con residenze e un parco", con l'obiettivo di migliorare "l'attrattività degli studenti internazionali, per esempio attraverso programmi di scambio con i Paesi del Nord Europa e degli Stati Uniti, ma anche del bacino del Mediterraneo".



