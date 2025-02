Infratel, 'presto internet veloce in comune più piccolo Puglia'

Sarà Infratel a completare le operazioni che consentiranno anche al più piccolo comune della Puglia, Celle San Vito, e ai suoi 144 abitanti, di avere la connessione alla banda ultralarga di internet. Lo comunica la stessa società dopo l'appello della sindaca del comune in provincia di Foggia, Palma Maria Giannini, che nei giorni scorsi aveva lamentato l'inesistenza di una connessione veloce che nega alla sua comunità diritti fondamentali.

"L'intervento pubblico già completato - spiega Infratel - ha portato la rete in fibra ottica fino alle abitazioni, collegandole a un punto chiamato Pcn (Punto di consegna neutro).

Tuttavia, per far sì che la connessione sia effettivamente operativa, serve un ulteriore collegamento (chiamato backhauling) che unisca il Pcn alle dorsali nazionali".

Infratel ricorda che nel "2023 ha chiesto agli operatori telefonici se avessero realizzato o avessero in programma di realizzare questo collegamento. Nessuno ha risposto positivamente. Durante il recente incontro 'Infratel incontra le Regioni', tenutosi a Bari presso la Fiera del Levante il 3 febbraio scorso, i vertici di Infratel hanno incontrato la sindaca di Celle San Vito, unitamente all'assessore regionale allo Sviluppo economico Alessandro Delli Noci, e avevano chiarito che per risolvere il problema il Governo ha stanziato - per questa e per problematiche simili - 95 milioni di euro. Sarà proprio Infratel a occuparsi della realizzazione del backhauling per i comuni che ne sono ancora privi, tra cui Celle San Vito".

"Il bando di gara per l'affidamento dei lavori - conclude Infratel - sarà pubblicato entro il primo trimestre del 2025".





