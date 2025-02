Cinque atenei pugliesi aderiscono a 'M'illumino di meno'

Anche per il 2025 le cinque università pugliesi (università di Bari Aldo Moro, università del Salento, università di Foggia, Politecnico di Bari, università Lum Giuseppe Degennaro) aderiscono a 'M'illumino di meno', iniziativa promossa da Rai Radio2 con 'Caterpillar' in occasione della Giornata nazionale del risparmio energetico e degli stili di vita sostenibili, che quest'anno si estende per un'intera settimana, dal 16 al 21 febbraio. I cinque atenei pugliesi spegneranno simbolicamente le luci di alcuni edifici rappresentativi martedì 18 febbraio, dalle 19 alle 21, un gesto che si inserisce nella rete nazionale di spegnimenti di monumenti, piazze e palazzi istituzionali.

L'iniziativa, denominata '#Capire' (Cinque atenei della Puglia insieme per il risparmio energetico) intende sottolineare, si legge in una nota congiunta, "il ruolo cruciale delle università nella diffusione della cultura della sostenibilità, non solo all'interno delle aule, ma anche nella società e sul territorio". L'iniziativa rientra nelle attività della Rus Puglia (Rete delle università per lo sviluppo sostenibile), coordinata quest'anno dalla docente Isabella Pisano, presidente del Centro di eccellenza per la sostenibilità di UniBa, che riunisce le cinque università pugliesi in un percorso collettivo per la transizione ecologica.

"Sebbene lo spegnimento simbolico delle luci possa sembrare un'azione limitata - prosegue la nota - il suo valore risiede nella partecipazione collettiva e nella diffusione di una cultura della sostenibilità. Questa iniziativa non solo contribuirà alla riduzione delle emissioni di Co2, ma rappresenterà anche un'opportunità per ribadire il concreto impegno delle università pugliesi per l'efficienza energetica".





