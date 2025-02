Al Bano convocato a Mosca, 'preparati a concerto per la pace'

"Ho ricevuto un bellissimo messaggio dalla persona che è stata il mio impresario in Russia, che mi ha fatto cantare quattro volte per Putin, il quale mi ha detto 'tieniti pronto per fine agosto o inizi di settembre perché faremo il concerto per la pace'". Lo dice Al Bano Carrisi all'ANSA, sottolineando che "dalle notizie che abbiamo visto tutti, che Putin e Trump si sono parlati qualcosa è successo e succederà". "Io - risponde Carrisi - ti dico quello che mi ha detto il mio impresario, e siccome non ha mai sgarrato nel nostro rapporto lavorativo, anche questa volta andrà così". "Il concerto per la pace - conclude - si farà in Piazza Rossa a Mosca. E' una notizia grandiosa".

"Non lo so chi vince Sanremo, come sempre ci sono canzoni sì e canzoni no, ma non dirò quali sono, anche perché l'ho visto a sprazzi. Penso che il lavoro è stato fatto bene. Ha commesso un errore ma non ti dirò quale". Quello di non farla partecipare? "Mi trincero dietro un no comment". Così Al Bano Carrisi, conversando con l'ANSA. A fine marzo, ricorda, andremo con l'associazione del giornalista Franco Giuliano, l'Isola che non c'è, a Tel Aviv perché "se diventiamo tutti messaggeri di pace la guerra andrà in vacanze per sempre, o almeno si spera per sempre, questo è il simbolismo". Nell'occasione sarà consegnato un Medaglione benedetto dal Papa a israeliani e palestinesi.



