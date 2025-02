A Bari vandalizzato giardino a 24 ore dall'inaugurazione

Era pronto per l'attesa riapertura programmata per domani e una grande festa con i bambini. Invece il giardino degli Aquiloni, in via Devitofrancesco a Bari, è stato vandalizzato. Gli arredi esterni sono stati deturpati, alcuni sensori dell'impianto di videosorveglianza perimetrale sono stati manomessi, sono inoltre state divelte le maniglie dei bagni e del bar, danneggiate le luci esterne appese agli alberi, scassinata la porta d'ingresso del locale appena realizzato e danneggiata la recinzione dell'area riservata allo sgambamento dei cani. A denunciarlo è l'assessore comunale alla Cura del territorio, Domenico Scaramuzzi, informato questa mattina dal gestore del chiosco interno allo spazio pubblico, che ha sporto denuncia ai carabinieri affinché siano avviate le indagini.

"Siamo molto amareggiati per questo ennesimo gesto ignobile a opera di qualche stupido - commenta Scaramuzzi -. Ci dispiace non solo perché era tutto pronto in vista della riapertura programmata per domani, per cui avevamo organizzato una mattinata di festa con le scolaresche del territorio, ma soprattutto perché comportamenti ignobili come questo arrecano un danno ai cittadini, privati del legittimo diritto di usufruire di questa area verde, chiusa ormai da troppo tempo".

La riapertura sarà posticipata, dice, per "rispristinare lo stato dei luoghi e presentare il giardino alla città nelle condizioni migliori. Ovviamente non ci faremo intimidire in alcun modo e tutto ciò che è stato danneggiato sarà risistemato quanto prima". "Il giardino degli Aquiloni - aggiunge la presidente del Municipio II, Alessandra Lopez - è uno spazio cui teniamo particolarmente e per la cui riqualificazione ci siamo impegnati molto, in modo da renderlo più funzionale e accogliente rispetto alle esigenze dei cittadini e soprattutto dei più piccoli".



