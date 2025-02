Wellness e salute, a Bari arriva 'Esteticamente in Fiera'

Un percorso fra circa 200 stand dedicati a estetica, salute, benessere e a tutte le tendenze del 2025, per un totale di oltre cinquemila marchi rappresentati. E poi talk medico-scientifici e tavole rotonde per approfondire i temi del settore. E' il ricchissimo cartellone di 'Esteticamente in Fiera', la manifestazione su wellness, benessere ed estetica ospitata alla Fiera del Levante di Bari dal 14 al 17 febbraio.

Alla presentazione, stamattina, hanno partecipato fra gli altri il presidente di Nuova Fiera del Levante Gaetano Frulli, l'assessore allo Sviluppo economico della Regione Puglia Alessandro Delli Noci, Giovanni Conversano e Giada Pezzaioli della Platinum eventi e comunicazione srls e organizzatori della kermesse.

La manifestazione è arrivata alla nona edizione ed è organizzata in collaborazione con Aret - Agenzia regionale del turismo Pugliapromozione. Diventata un punto di riferimento per il Sud nel panorama degli eventi wellness, beauty, hair e medicalestetica, la kermesse si rivolge sia agli operatori del comparto sia ai curiosi. Nell'edizione precedente, svolto a Lecce, l'evento ha rappresentato oltre 500 marchi, con circa 30mila ingressi registrati. Quest'anno l'attesa è di oltre 50mila presenze. "Questa manifestazione è una buona opportunità - ha spiegato Frulli -. Per noi è un nuovo format mentre per Esteticamente in fiera, supportata da Nuova Fiera del Levante, rappresenta la possibilità di spostarsi nel nostro quartiere fieristico". Delli Noci ha precisato che "quello dell'estetica è un settore strategico, in grado oggi di valorizzare tutta una filiera economica che riguarda il benessere e la tutela della salute".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA