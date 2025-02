Villaggio della salute a Taranto, il 15 febbraio esami gratuiti

Un'intera giornata per accedere gratuitamente a una serie di esami sanitari "perché la prevenzione può davvero fare la differenza". Debutta con questi presupposti la prima edizione del Villaggio della salute, in programma a Taranto sabato 15 febbraio (dalle 9 alle 18), in piazza Maria Immacolata. Ecg, emocromo, emoglobina glicata, glicemia, moc, pannello lipidico, pressione, esame audiometrico e spirometria: sono gli esami fondamentali ai quali ognuno potrà sottoporsi senza obbligo di prenotazione. Tutti gli esiti saranno refertati al momento da personale specializzato, a eccezione della spirometria che necessita di una valutazione più dettagliata. I partecipanti saranno inoltre omaggiati con alcuni gadget. L'iniziativa, presentata nel corso di una conferenza stampa, è organizzata da farmacie Alioth, in collaborazione con Comune di Taranto, Pharmaidea, CardioOnLineEurope, Alvita, Amplifon, Towa, Avis Taranto e Bcc Banca Bari e Taranto.

Tra le attività erogate nelle farmacie Alioth a livello nazionale si evince un trend di crescita degli elettrocardiogrammi: dal 2002 in totale sono 1.243.742. Nel mese di dicembre 2024 sono stati 252.581. Numeri legati sia alla necessità di questo referto, propedeutico al rilascio da parte del medico curante del certificato di idoneità sportiva non agonistica, sia alla sua necessità in caso di urgenze. I numeri sottolineano anche un aumento annuale degli holter ricevuti: dal 2011 sono stati 332.996, generalmente cardiaci o pressori. Oltre 93mila solo l'anno scorso. Nel caso degli holter, sul campione esaminato l'anno scorso è stato possibile diagnosticare il dieci per cento di patologie gravi, per gli ecg poco più del due per cento.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA