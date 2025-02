Torna a Monopoli Sudestival, la rassegna dedicata al cinema

Un viaggio nel grande cinema italiano fatto di emozioni. Tre giorni di incontri con gli autori per far riflettere. È quanto offre l'edizione 2025 di Sudestival, il festival ospitato a Monopoli (Bari) che si terrà da domani al 15 febbraio. La rassegna, giunta alla sua 25esima edizione, è stata ideata e diretta da Michele Suma ed è promossa dall'associazione culturale Sguardi. L'obiettivo della manifestazione è offrire "al pubblico uno sguardo privilegiato sulle opere prime italiane, sui documentari e sui cortometraggi più interessanti della recente produzione cinematografica", spiegano gli organizzatori. Si parte domani alle 19:30 con "I nipoti dei fiori", film diretto da Aureliano Amadei. Si tratta di "un'opera intensa e toccante, che esplora tematiche sociali e generazionali, confermando la sua sensibilità nel raccontare storie autentiche e profonde". Il regista sarà in sala per incontrare il pubblico e condividere il suo percorso creativo.

Venerdì alle 9 nel teatro Radar sarà la volta di "Linda e il pollo", film d'animazione diretto da Chiara Malta e Sébastien Laudenbach, e di "Anywhere Anytime", il nuovo documentario del regista iraniano Milad Tangshir che sarà presente alle 18.

Sabato alle 17 nella biblioteca Rendella proseguirà la retrospettiva che il Sudestival dedica a Paolo Villaggio in occasione del cinquantenario di Fantozzi. "L'omaggio intende riscoprire il grande attore e autore in pellicole che ne esaltano il talento oltre il celebre ragioniere", aggiungono gli organizzatori che hanno programmato il film "La voce della luna", ultima opera del grande Federico Fellini datata 1990, in cui Villaggio affianca Roberto Benigni in un racconto onirico e surreale, espressione della poetica del grande maestro riminese.





