FI,Emiliano e Decaro sapevano accordi Olivieri su elezioni Bari?

"Apprendiamo di quanto emerge dall'interrogatorio di Giacomo Olivieri, che racconta di accordi per far perdere le elezioni al centrodestra, e ci domandiamo: accordo con chi? Anche su questo Decaro ed Emiliano non sapevano niente? Eppure Olivieri parla proprio di un suo ruolo, di un compito". Lo dichiarano in una nota congiunta i parlamentari pugliesi di Forza Italia Dario Damiani, Rita Dalla Chiesa, Andrea Caroppo, Giandiego Gatta, Vito De Palma, Giorgio Lovecchio e Antonio Trevisi.

"Se Olivieri non fosse stato lo strumento di 'qualcuno' per drogare la partita - si chiedono - il centrodestra avrebbe ugualmente perso? Sono domande lecite perché dalle sue dichiarazioni si evince uno scollamento democratico, prima ancora di considerare i profili penali che lo riguardano personalmente".

"Al netto delle questioni giudiziarie, quel che è certo è che non si possa tornare indietro, restituendo un clima di verità e democrazia a Bari e alla Puglia - concludono da Forza Italia - ma possiamo scrivere le prossime pagine all'insegna della libertà del voto senza che venga deturpata da intrecci malsani e accordi politici nefasti che, stando ai fatti, sono stati pieno appannaggio del centrosinistra pugliese a trazione Emiliano-Decaro".



