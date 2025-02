Bellomo (Lega), 'da Olivieri nuove ombre su elezioni Bari 2019'

"L'interrogatorio dell'ex consigliere regionale Olivieri getta un'ombra sinistra sulle elezioni comunali di Bari del 2019, quelle vinte dall'anima candida di Decaro. Se il compito di Olivieri, come ha dichiarato davanti al gup De Salvatore, era quello di indebolire il centrodestra, evidentemente ci fu un mandante, un committente, un utilizzatore finale". Lo dichiara in una nota il deputato della Lega Davide Bellomo, componente della commissione Giustizia della Camera, in riferimento all'interrogatorio di questa mattina dell'ex consigliere regionale pugliese Giacomo Olivieri, in carcere dallo scorso 26 febbraio per presunto scambio elettorale politico-mafioso ed estorsione, nell'ambito dell'inchiesta 'Codice Interno'.

"Ci troviamo di fronte all'ennesimo fatto inquietante che - aggiunge Bellomo - tra patti con clan mafiosi, doppiogiochismo politico e relazioni pericolose coinvolge, sia pure indirettamente, nomi finora santificati dalla narrazione favolistica di questi anni". "Una storia amministrativa - afferma il deputato della Lega - che andrebbe totalmente riscritta, dove i buoni non sono così buoni, e dove l'ex sindaco, tra 'cugini di campagna elettorale' assunti in municipalizzate infiltrate dalla criminalità organizzata, incontri ravvicinati con parenti dei boss, pentiti ritenuti credibili soltanto quando non parlano di Decaro, ha sempre una parte in commedia".

"Olivieri chiede scusa alla città - conclude Bellomo -.

Arriverà presto il momento, me lo auguro per i baresi onesti, che anche qualche presunto santo, perduta l'aureola, sarà inchiodato finalmente alle sue responsabilità e dovrà fare altrettanto".



