Agricoltore ucciso in Salento, fermato il vicino di podere

Il 45enne Cosimo Loiola è stato sottoposto a fermo per l'omicidio del 66enne Sebastiano Danieli, trovato morto ieri con una profonda ferita alla testa nel suo appezzamento di terra a Galatone, in provincia di Lecce. Il movente dell'omicidio sarebbe legato a dissidi per confini terrieri. Loiola infatti è il suo vicino di podere. Già in passato i due avevano litigato. Il 45enne non avrebbe ancora confessato.

L'arma usata per il delitto è stata ritrovata, si tratta di un'ascia che era custodita a casa di Loiola. Il fermo è stato disposto dal pubblico ministero Rosaria Petrolo.

I familiari della vittima, sentiti dai carabinieri, hanno riferito di precedenti minacce di Loiola a Danieli, rivolte anche recentemente. Le indagini sono state condotte dai carabinieri della compagnia di Gallipoli coordinati dal capitano Alessandro Monti, e dal personale del nucleo investigativo provinciale diretto dal tenente colonnello Cristiano Marella. Ad aiutare gli inquirenti anche le immagini delle telecamere delle vicine abitazioni installate nella zona dell'omicidio e lungo il tragitto percorso dal presunto assassino sia prima che dopo l'omicidio. Loiola, che non ha rilasciato alcuna versione sull'accaduto, è stato portato in carcere.



