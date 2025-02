A Bari la cerimonia dell'European Press Prize Award

È Bari la città scelta per ospitare, il prossimo 28 maggio, la cerimonia di premiazione dell'European Press Prize Award 2025, il premio europeo della stampa promosso dall'omonima fondazione olandese e che ogni anno viene ospitato da una diversa città europea. Dopo Amsterdam, Londra, Copenaghen, Praga, Budapest, Varsavia, Berlino, Madrid e Tbilisi. Ora tocca al capoluogo pugliese scelto dalla European Press Prize "per il ruolo fondamentale che la Puglia e il suo capoluogo rivestono in Europa e nel bacino del Mediterraneo dal punto di vista geopolitico, culturale e sociale".

L'appuntamento, co-organizzato da Cime, si terrà nel teatro Kursaal Santalucia e accoglierà più di cento tra le più prestigiose firme del giornalismo indipendente, provenienti dall'Italia e da tutti i paesi dell'Europa, insieme a importanti stakeholder e membri della comunità giornalistica locale.

"Collaborare con Cime per la cerimonia di premiazione del 2025 a Bari è stata una scelta naturale, specialmente in virtù del nostro impegno nel creare connessioni significative tra la nostra rete europea di giornalisti e la comunità giornalistica locale di ogni città che visitiamo", sostiene Jennifer Athanasiou-Prins, direttrice esecutiva dell'European Press Prize.

L'appuntamento è "un'importante occasione per valorizzare il giornalismo indipendente e i suoi valori fondamentali", continua Vito Cramarossa, direttore di Cime. "Siamo orgogliosi di ospitare a Bari un evento che celebra l'eccellenza del giornalismo indipendente e che ha attraversato alcune delle principali capitali europee", dichiara il sindaco di Bari, Vito Leccese. "Ci faremo trovare pronti", aggiunge.

Per il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano "in un'epoca segnata da un calo di fiducia nei confronti dei media e delle istituzioni, in cui disinformazione, fake news e post-verità condizionano il dibattito pubblico accogliere il premio e la sua comunità di giornalisti indipendenti e addetti ai lavori sarà per noi un'occasione unica di confronto e partecipazione".



