UniBa premiata per le strategie sull'uguaglianza di genere

L'università Aldo Moro di Bari, insieme ad altri due atenei europei, è stata premiata da Mednight, la Notte dei ricercatori del Mediterraneo, nell'ambito dell'iniziativa 'Gender equality pioneers' per l'uguaglianza di genere. Lo comunica UniBa in una nota. L'iniziativa, svolta in collaborazione con Mednight ed Ewora (European women rectors association), premia le università che hanno dimostrato un'eccezionale dedizione alla promozione dell'uguaglianza di genere nel mondo accademico.

L'ateneo barese ha ricevuto il riconoscimento "per le strategie globali che promuovono l'uguaglianza di genere, comprese campagne di sensibilizzazione, sostegno istituzionale e politiche di equilibrio famiglia-lavoro". Gli altri due atenei premiati sono universitat Jaume I (Spagna), "per l'implementazione di politiche inclusive e programmi di tutoraggio che hanno promosso l'uguaglianza di genere nelle discipline accademiche" e l'università di Coimbra (Portogallo), "per le iniziative di leadership che promuovono la rappresentanza femminile e creano ambienti di lavoro sostenibili ed equi". La cerimonia di premiazione si terrà il prossimo14 marzo nella University Foundation di Bruxelles, in Belgio.





