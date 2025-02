Turismo sostenibile, premio Green travel a Torre Guaceto

La riserva di Torre Guaceto, l'area naturale protetta che si trova nel nord Brindisino, ha vinto il 'Green travel award' per la categoria dedicata alle destinazioni sostenibili italiane. Ad assegnare il titolo della 13esima edizione del premio Gist (Gist (Gruppo italiano stampa turistica) una giuria composta da giornalisti esperti in tutela ambientale e turismo virtuoso. Il riconoscimento a Torre Guaceto (che si trova tra Carovigno e Brindisi) è stato assegnato a Milano nel corso della Bit (Borsa internazionale del turismo) e ha premiato, si legge in una nota, "le politiche di tutela e gestione della fruizione responsabile condotte dal Consorzio di gestione dell'area protetta, nel solco del modello di governance riconosciuto e promosso da Europarc con la Carta europea per il Turismo sostenibile".

"La nostra bella regione vanta una punta di diamante che non teme rivali né a livello nazionale, né internazionale, Torre Guaceto - hanno commentato gli assessori al Turismo e all'Ambiente della Regione Puglia, Gianfranco Lopane e Serena Triggiani- un forte attrattore turistico sostenibile che incarna il valore del fare bene per tutti". "E' stato un onore - ha detto il sindaco di Carovigno, Massimo Lanzilotti - ritirare il premio al fianco del Consorzio di gestione. Torre Guaceto è il faro di virtù e bellezza che il mondo ci invidia e che puntiamo a tutelare e valorizzare sempre di più. La riserva è senso di appartenenza e orgoglio per la comunità locale". "La nostra mission - ha concluso il presidente del Consorzio di gestione, Rocky Malatesta - è la tutela intelligente e inclusiva. La nostra governance punta a rendere le comunità che ruotano attorno all'area protetta protagoniste delle nostre azioni a salvaguardia di Torre Guaceto".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA