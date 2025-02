Tumore al seno, a Bari analisi con l'IA accorciano tempi e costi

Un innovativo sistema che utilizza l'intelligenza artificiale per analizzare i dati clinici e le immagini ecografiche delle pazienti, permettendo, nel caso del tumore al seno, di predire lo stato del linfonodo sentinella senza bisogno di asportarlo e fare la biopsia, è stato realizzato dal laboratorio di Biostatistica e bioinformatica dell'Istituto tumori 'Giovanni Paolo II' di Bari. Adesso la direzione generale per la Proprietà industriale - Ufficio italiano brevetti e marchi (Uibm) ha concesso il brevetto per quello che è stato definito 'Sistema e metodo per classificare lo stato metastatico di un linfonodo sentinella'. A inventarlo sono state Raffaella Massafra, vicedirettrice scientifica nonché responsabile del laboratorio, e le ricercatrici Samantha Bove, Maria Colomba Comes e Annarita Fanizzi.

"Il sistema brevettato - si legge in una nota dell'Istituto - utilizza sofisticati algoritmi di intelligenza artificiale per analizzare le immagini ecografiche delle pazienti affette da carcinoma mammario. Questo approccio consente di predire lo stato di salute del linfonodo sentinella, identificando la presenza di metastasi senza la necessità di asportarlo e sottoporlo a biopsia. Tale innovazione riduce i tempi, i costi e l'invasività del trattamento".

"Siamo estremamente orgogliosi di questo importante traguardo - afferma il direttore generale dell'oncologico, Alessandro Delle Donne -. Questo brevetto rappresenta un ulteriore passo avanti nell'applicazione dell'intelligenza artificiale nella medicina oncologica". "Questo brevetto - aggiunge il presidente del Consiglio di indirizzo e verifica dell'Irccs, Gero Grassi - è un importante passo in avanti nella lotta contro il cancro".





