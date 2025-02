Nel Foggiano boom di centenari, sono 19 in cinque mesi

Il suo passatempo preferito è guardare la tv. Non perde nemmeno una puntata del popolare programma Rai 'Affari Tuoi' di cui conosce tutto. Nonna Ida, al secolo Ida Di Domenico, ha compiuto cento anni, andando così ad accrescere il numero dei centenari presenti nella provincia di Foggia. Negli ultimi cinque mesi il loro numero è salito a 19.

La vita di nonna Ida è stata sempre stata improntata al lavoro. Nata e cresciuta nel piccolo Comune di Casalnuovo Monterotaro (Foggia), ultima di 11 fratelli, si è sempre svegliata alle quattro del mattino per andare a prendere l'acqua al pozzo. Poi l'incontro con Vincenzo, il suo futuro marito, con il quale si è sposata dopo il ritorno dell'uomo dalla guerra.

Insieme hanno creato una famiglia composta da tre figlie, sei nipoti e tre pronipoti. Ida è da sempre una donna fiera, tenace, convinta delle proprie idee, creativa e ricca di interessi.

Primi tra tutti il canto e la recitazione.

I suoi cento anni sono stati festeggiati nella piccola comunità dei Monti Dauni, raccolta per questo traguardo che va a unirsi a quelli registrati in tutta la provincia. Stando ai dati, da ottobre 2024 nuovi ultracentenari sono stati festeggiati anche a Bovino, Accadia, Castelluccio dei Sauri, Casalvecchio di Puglia, Deliceto (due), Sant'Agata di Puglia, Foggia (due), Torremaggiore, San Nicandro Garganico, Manfredonia (tre) e Orsara di Puglia (quattro volte).



