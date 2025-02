Il Museo di Taranto celebra tutti gli amori possibili

Brilla di "tutti gli amori possibili" il Museo archeologico nazionale MArTA di Taranto che, in occasione delle date del 14 e 15 febbraio, rispettivamente San Valentino e San Faustino, il primo protettore degli innamorati e il secondo dei solitari o in cerca di amore, prepara, all'interno delle sale espositive, un programma di esperienze tematiche.

Nelle antiche civiltà, l'amore e la castità erano temi ricorrenti, espressi attraverso miti, leggende e opere d'arte che ancora oggi ci affascinano e ci interrogano. Attraversando le sale del MArTA, i visitatori potranno rivivere i miti più celebri di amori realizzati o infranti e di coloro che vi rinunciarono per scelta. Dalle statuette votive che rappresentano divinità dell'amore e della fertilità, alle rappresentazioni amorose, opera dei maestri ceramografi apuli, sino ai raffinati gioielli che adornavano le donne della Magna Grecia, testimoni silenziosi di affetti personali e sociali.

I percorsi tematici, entrambi previsti per le ore 17.30 del 14 e del 15 febbraio, si chiamano "Amori realizzati e amori perduti" e sono curati dal personale del MArTA.

"Un viaggio nel tempo, ma - spiega una nota del Museo - anche nel cuore degli uomini, che consentirà di scoprire l'arte e i miti da essa rappresentati, sotto una nuova luce, quella dell'amore in tutte le sue forme".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA