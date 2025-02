Emiliano, 'cedere l'intero complesso aziendale dell'ex Ilva'

Quanto alla procedura di vendita dell'ex Ilva di Taranto il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano ha ribadito "l'assoluta necessità di procedere con la cessione dell'intero complesso aziendale con impegni vincolanti in relazione al processo di decarbonizzazione dell'acciaieria, agli interventi di ripristino ambientale e con garanzie solide per la tutela dei lavoratori dell'acciaieria e dell'indotto. In tal senso è auspicabile la presenza pubblica nella nuova compagine che gestirà l'acciaieria o forme di controllo puntuali degli impegni contrattualmente assunti".

Emiliano lo ha detto durante l'audizione nella nona Commissione del Senato nell'ambito dell'esame del disegno di legge n. 1359 (d-l 3/2025 - Continuità produttiva e occupazionale ex Ilva).





Riproduzione riservata © Copyright ANSA