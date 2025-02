Camera di commercio Bari, al via il servizio nuove imprese

La Camera di commercio di Bari lancia il servizio nuove imprese (Sni). L'iniziativa di Unioncamere, presentata oggi nella sala Ambrosi dell'ente, è finalizzata non solo a "incrementare la nascita di nuove imprese - ha spiegato la presidente Luciana Di Bisceglie - ma anche a orientare gli aspiranti imprenditori verso settori maggiormente richiesti dalle dinamiche economiche in atto e verso forme giuridiche più strutturate e quindi con maggior probabilità di rimanere a lungo sul mercato". Si è stimato infatti che, a cinque anni dalla nascita, una ditta individuale ha una probabilità di sopravvivenza che è la metà rispetto a quella di una società. Il portale Sni ha fatto registrare già oltre 500mila visite e un milione 200mila pagine consultate.

Come evidenziato da Francesca Luccerini di Unioncamere, che ha illustrato le funzionalità della piattaforma dedicata agli aspiranti e neo imprenditori, "il servizio offre un supporto concreto, con un approccio integrato, su adempimenti amministrativi e burocratici, requisiti professionali richiesti, nonché sulle opportunità di finanziamento disponibili a livello locale e nazionale".

Ѐ importante, ha affermato il segretario generale dell'ente camerale barese, Angela Patrizia Partipilo, "contribuire concretamente, con servizi informativi e formativi, a una maggiore consapevolezza dei futuri imprenditori sulle scelte da fare, i cui effetti, anche occupazionali, riguardano intere comunità". Nel corso dell'incontro Federica Scucchi, del centro studi Tagliacarne, ha presentato un focus sull'imprenditoria giovanile e sottolineato l'importanza dei servizi di orientamento e formazione disponibili sul portale, tra cui colloqui con esperti e test di autovalutazione delle competenze imprenditoriali.



