All'ateneo di Bari un corso per i sistemi di coltivazione

Fornire agli studenti nozioni utili a comprendere le tecniche di coltivazione del suolo. E poi applicarle in modo sperimentale. Sono gli obiettivi del corso organizzato dall'Università degli studi di Bari e intitolato 'La gestione efficiente degli input agronomici in sistemi di coltivazione senza suolo' e dedicato anche a chi è in possesso di diploma di scuola superiore e non è iscritto all'Ateneo barese.

Le lezioni inizieranno il prossimo 21 febbraio e il corso terminerà il 27 giugno con un esame. "L'insegnamento intende formare professionisti del settore dell'agricoltura moderna", spiega una nota dell'ateneo in una nota evidenziando che il programma di studi tratterà anche "la gestione ottimale delle colture in ambiente indoor con particolare riferimento a microclima per ridurre gli sprechi e ottimizzare la produzione".

I laboratori pratici invece, permetteranno ai partecipanti di "sperimentare direttamente le tecniche apprese, utilizzando strumenti avanzati di monitoraggio e controllo" continua la nota. Sono previste anche visite agli impianti di coltivazione e l'impiego di "supporti informatici e sensoristica per la gestione degli input agronomici, garantendo un approccio completo e innovativo alla formazione".



