Al Petruzzelli in prima assoluta 'Cinesuite' di Scardicchio

Parte venerdì prossimo alle 18 la stagione dei Famila concert del teatro Petruzzelli di Bari. A dirigere l'orchestra sarà Vincenzo Perrone. Il programma propone la prima esecuzione assoluta di 'Cinesuite', trittico sinfonico commissionato al compositore Nicola Scardicchio: Carnival concerto ouverture in La maggiore opera 92 di Antonin Dvorak, Romeo e Giulietta ouverture-fantasia in si minore di Pëtr Il'ič Čajkovskij e Danza dei cavalieri dal balletto Romeo e Giulietta, opera 64 di Sergei Prokofiev.

"Cinesuite è una suite di tre temi per altrettanti film ipotetici" chiarisce Scardicchio, spiegando che "'La marcia dei templari da Giaffa a Gerusalemme' si ispira all'affascinante Ordine del tempio con i suoi misteri e la sua storia gloriosa.

Segue 'L'ospite di Dracula', appendice scritta da Bram Stoker al suo capolavoro tenebroso. Conclude il trittico 'Alexis', ispirato a un romanzo breve di Marguerite Yourcenar, in cui i più diversi sentimenti cercano di trovare la giusta collocazione nell'anima del protagonista, in cerca di se stesso, come tutti".

"Il pezzo commissionatomi dalla Fondazione Petruzzelli - aggiunge - in prima esecuzione assoluta, è dedicato all'amico di sempre Massimo Biscardi". I biglietti per i Famila concert, realizzati in collaborazione con il Gruppo Megamark, hanno il costo simbolico di un euro per gli spettatori fino ai 13 anni e di cinque euro per tutti gli altri. Saranno in vendita al botteghino del teatro e sul circuito Vivaticket.



