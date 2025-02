Agricoltore ucciso in Salento, sospettato vicino di podere

(v. 'Dissidi legati a confini terrieri...' delle 17:07) Si stanno concentrando su un uomo i sospetti degli inquirenti per l'omicidio del 66enne Sebastiano Danieli, trovato morto nella campagna di sua proprietà a Galatone, in provincia di Lecce. Il sospettato sarebbe un vicino di podere con cui la vittima, già in passato, aveva avuto dissidi legati al confine della sua proprietà. E sarebbe proprio questo il movente dell'omicidio. La posizione della persona sospettata al momento è al vaglio degli inquirenti.

Danieli aveva una profonda ferita alla testa che sarebbe stata provocata da un utensile utilizzato in agricoltura.

L'oggetto con cui è stato colpito il 66enne comunque non è stato ancora ritrovato.

I carabinieri stanno ascoltando in caserma a Gallipoli anche altre persone vicine alla vittima. E gli inquirenti stanno ricostruendo le ultime ore di vita del 66enne.



