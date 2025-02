PhEST, per la decima edizione ospite Martin Parr

Si terrà a Monopoli, dall'8 agosto al 16 novembre, la decima edizione di PhEST, il Festival internazionale di fotografia e arte. L'annuncio è stato dato durante la BIT, la Borsa Internazionale del Turismo in corso a Milano. La novità principale riguarda la durata: tre mesi anziché due e durante i quali la città si trasformerà in un luogo d'arte e di ispirazione. Il primo artista ad essere annunciato, protagonista della mostra madrina, a cura di Giovanni Troilo e Arianna Rinaldo, è il celebre fotografo inglese Martin Parr. Sarà presente con una mostra personale che porterà in Puglia per la prima volta e una talk aperta al pubblico.

Direttrice organizzativa di PhEST è Cinzia Negherbon, mentre la direzione artistica è di Giovanni Troilo, la curatela fotografica di Arianna Rinaldo e quella per l'arte contemporanea di Roberto Lacarbonara.

"La Puglia - ha dichiarato il presidente della Regione Michele Emiliano - celebra dieci anni di "PhEST", uno degli eventi culturali più prestigiosi e innovativi. Un festival che mantiene una capacità unica di dialogare con gli spazi della città, vera e propria galleria a cielo aperto vissuta e partecipata da cittadini, e che attrae visitatori da ogni parte del mondo.

Grazie al "PhEST" - ha concluso - la Puglia dimostra il suo ruolo di primo piano nel circuito internazionale dell'arte contemporanea e si conferma capace di attrarre grandi artisti in grado di lasciare un segno con le loro opere".

"Sarà un'edizione che regalerà a cittadini e visitatori un'esperienza culturale ancora più intensa e coinvolgente. Siamo onorati di ospitare Martin Parr, uno dei fotografi più influenti del nostro tempo, che con la sua mostra personale e la sua presenza a Monopoli renderà questa edizione ancora più speciale", è il commento del sindaco di Monopoli Angelo Annese.

"Per il quarto anno consecutivo - ha aggiunto Stefano Bronzini, rettore dell'Università degli Studi di Bari Aldo Moro - UniBa sostiene con convinzione una iniziativa culturale che rientra a pieno titolo in una delle mission delle università e di tutte le istituzioni che si dedicano alla formazione e alla cultura: educare alla bellezza per imparare a riconoscerla e averne cura". Per il direttore artistico Giovanni Troilo, Phest "è uno spazio fisico mutevole che si adatta ai luoghi segreti che il centro storico di Monopoli riesce ancora a custodire. Ma soprattutto uno spazio della mente abitato dalle decine di artisti che in ogni edizione consentono a noi e al pubblico di "vedere", come avrebbe detto John Berger, di mettere sotto ai nostri occhi questo presente così complesso e di provare a farci comprendere un po' di più questa sua rapida rivoluzione"



