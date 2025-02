Investito sulla statale nel Barese, morto 32enne

È morto uno dei due cittadini stranieri investiti nel primo pomeriggio di ieri sulla strada statale 16 in direzione Brindisi, all'altezza di un distributore di benzina che si trova a ridosso dell'uscita di Cozze, nel Barese. La vittima è un uomo di 32 anni originario del Bangladesh che dopo essere stato travolto da un furgone ha riportato diverse fratture scomposte e un grave trauma cranico.

La vittima, soccorsa dal personale del 118, è stata stabilizzata sul posto e trasportata in codice rosso al Policlinico di Bari dove è deceduto a causa della gravità dei politraumi riportati.

L'altro ferito è invece un uomo di 39 anni che ora si trova in prognosi riservata nell'ospedale Di Venere di Bari. La posizione del conducente del furgone, che si è fermato a prestare aiuto, è al vaglio dei carabinieri.



