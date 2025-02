Foibe, Bari celebra ricordo nel quartiere degli esuli

"Celebriamo la giornata del ricordo sia per rendere onore alle vittime, la cui unica colpa fu quella di essere italiani, sia per ricordare tutte le vittime dei conflitti etnici e religiosi. Ricordare ciò che è accaduto serve a impedire che la storia si ripeta". Lo ha detto l'assessora alle Culture del Comune di Bari, Paola Romano partecipando alla cerimonia di ricordo per le vittime delle foibe, che si è svolta in largo Policarpo Scagliarini, al Villaggio Trieste, dove da quasi 70 anni vivono le famiglie dei profughi della seconda guerra mondiale provenienti dall'Istria, da Fiume, dalla Dalmazia, dai Balcani, dalla Romania, dalla Grecia e dalle isole dell'Egeo. "Conserviamo la memoria di questa tragedia e di tutte le vittime delle foibe - ha continuato Romano - e lo facciamo un luogo unico per Bari, il Villaggio Trieste, che nel 1956 accolse i profughi provenienti da tutti quei territori in cui i popoli subirono vessazioni e violenze in un regime di pulizia etnica, che non ci stancheremo mai di condannare". Nel corso della mattinata è stata deposta una corona in via Pola, sotto il toponimo dell'area intitolata a Norma Cossetto, vittima delle foibe e medaglia d'oro al Merito civile.



